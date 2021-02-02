На утро 2 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1161 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 238;
- Акмолинская область - 195;
- город Алматы - 87;
- Восточно-Казахстанская область - 86;
- Костанайская область - 85;
- Карагандинская область - 80;
- Северо-Казахстанская область - 79;
- город Нур-Султан - 76;
- Алматинская область - 75;
- Западно-Казахстанская область - 55;
- Атырауская область - 52;
- Туркестанская область - 19;
- Жамбылская область - 8;
- Кызылординская область - 8;
- Мангистауская область - 8;
- город Шымкент - 7;
- Актюбинская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 189 131 случай коронавируса.