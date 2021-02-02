На утро 2 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1161 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 238;

- Акмолинская область - 195;

- город Алматы - 87;

- Восточно-Казахстанская область - 86;

- Костанайская область - 85;

- Карагандинская область - 80;

- Северо-Казахстанская область - 79;

- город Нур-Султан - 76;

- Алматинская область - 75;

- Западно-Казахстанская область - 55;

- Атырауская область - 52;

- Туркестанская область - 19;

- Жамбылская область - 8;

- Кызылординская область - 8;

- Мангистауская область - 8;

- город Шымкент - 7;

- Актюбинская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 189 131 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения