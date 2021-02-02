За рубежом находятся 1,6 миллиона узбекских мигрантов, - Минэкономразвития

CentralAsia (UZ) - По данным Министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, за границей в настоящее время работают свыше 1,6 миллиона узбекских мигрантов.

Всего на 1 января 2021 года за рубежом работают 1 678 400 трудовых мигрантов из Узбекистана. Это на 782 тысячи 400 человек меньше, чем на начало 2020 года.

Из общего числа 481,1 тысячи или 28,7% – это женщины, 993,7 тысячи или 59,2% – молодые люди.

В топ стран, где работают узбекистанцы, вошли Россия – 1 миллион 192 тысячи 800 человек (71%), Казахстан – 209 тысяч 300 человек (12%), Южная Корея – 62 тысячи 300 человек (4%), Турция – 43 тысячи 200 человек (3%), ОАЭ – 5 тысяч 200 человек (0,3%) и другие страны – 165 тысяч 600 человек.

Большая часть узбекских мигрантов работает в строительстве (49%), промышленности (11%), сфере торговли и услуг (10,4%), аграрном секторе (7,8%), в других сферах (20,9%)