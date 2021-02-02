Журналист из Польши обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах

Агнешка Пикулицка

CentralAsia (UZ) - Журналист из Польши Агнешка Пикулицка, работающая в изданиях Al Jazeera, The Guardian, Eurasianet и The Diplomat, рассказала о том, как МИД Узбекистана не дает ей аккредитацию в республику. Об этом она написала в своем Twitter аккаунте.

Пикулицка также высказалась о давлении со стороны сотрудника ведомства.

По словам журналиста, сотрудник министерства по имени Рустам домогался ее и оказывал давление. Пикулицка ждала аккредитацию в течение шести месяцев, хотя по закону данная процедура не должна длиться более двух месяцев. Спустя шесть месяцев МИД отклонил заявку журналиста.

"Спустя 6 месяцев МИД Узбекистана окончательно отклонил мою заявку на аккредитацию. Причина: я работала на другие СМИ, а не только на то, от которого была аккредитована. В прошлом году я получила аккредитацию, в МИД назначили мне контактное лицо – Рустама. Сначала он казался полезным, но вскоре стало ясно, что его интересует больше, чем просто работа. Он пытался поцеловать меня и несмотря на мой отказ, он продолжал обращаться ко мне с предложениями встретиться", – написала журналист.

Пикулицка подчеркнула, что сотрудник ведомства продолжал ей отправлять сообщения, которые ей не хотелось получать. Журналист несколько раз пыталась вежливо объяснить Рустаму, что ей никакие контакты кроме рабочих моментов не интересны.

"Его реакция: почему? У тебя есть молодой человек? Я должна была быть вежливой, так как в конце концов я ждала аккредитации месяцами. После прекращения сексуальных домогательств началось давление. Сначала это было незаметно, он попросил меня написать положительную статью о карантине, потому что "слишком много отрицательных новостей". Я заявила, что не буду писать, потому что в то время я была за пределами республики", – продолжила она.

Журналист заявила, что она находилась за пределами страны из-за карантина. Она не смогла попасть в Узбекистан из-за закрытия границ.

"В августе мужчина вновь написал, что мне нужно написать положительную статью. Это был пик пандемии коронавирусной инфекции, вспыхивали коррупционные скандалы, у людей в стране не было средств для существования, тысячи людей продолжали жить в условиях вынужденного переселения после обрушения плотины в Сардобе. Наряду с миллионом других проблем, я спросила его, какую положительную статью я могла бы написать в такой ужасный момент. Мне сказали, что я не объективна и не журналист. Я разозлилась и сказала ему, что напишу на него жалобу, что и сделала на следующий день", – отметила Пикулицка.

После этого сотрудник удалил переписку в Telegram. Однако журналист успела сделать несколько снимков экрана телефона.

"Мою жалобу проигнорировали. Мне пришлось повторно подавать заявку на аккредитацию, и ответ пришел только сегодня. Не сомневаюсь, что официальная причина отклонения моей заявки – всего лишь предлог. На самом деле власти Узбекистана не желают, чтобы зарубежные журналисты писали о проблемах, им не нужна такая огласка. Они хотят статьи о туризме и несуществующем развитии. Напоминаю, что я единственный англоязычный журналист, постоянно проживающий в этой стране", – написала журналист.

Глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медий Узбекистана Комил Алламжонов прокомментировал ситуацию, заявив, что сообщение журналиста "вызывает обеспокоенность и требует тщательного изучения". Алламжонов выразил готовность встретиться с журналистом и обсудить данный вопрос.

