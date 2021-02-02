Глава ВОЗ заявил о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире
- Азия и мир, общество
- 10:12, 02 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире снижается третью неделю подряд.
Гебрейесус назвал это «обнадеживающей новостью», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей».
По его словам, это также говорит о том, что, продолжая принимать необходимые меры, удастся предотвратить распространение инфекции.
По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 февраля в 192 государствах мира зарегистрировано более 103,3 млн случаев коронавируса, скончались более 2,2 млн человек.