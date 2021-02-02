Глава ВОЗ заявил о снижении числа новых случаев COVID-19 в мире

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире снижается третью неделю подряд.



Гебрейесус назвал это «обнадеживающей новостью», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей».



По его словам, это также говорит о том, что, продолжая принимать необходимые меры, удастся предотвратить распространение инфекции.



По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 февраля в 192 государствах мира зарегистрировано более 103,3 млн случаев коронавируса, скончались более 2,2 млн человек.