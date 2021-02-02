В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 169 963 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 539;
- Алматы - 20 460;
- Восточно-Казахстанская область - 19 502;
- Атырауская область - 14 893;
- Карагандинская область - 12 828;
- Павлодарская область - 12 104;
- Северо-Казахстанская область - 10 246;
- Западно-Казахстанская область - 9153;
- Костанайская область - 8933;
- Акмолинская область - 8592;
- Алматинская область - 7240;
- Шымкент - 5389;
- Жамбылская область - 5184;
- Туркестанская область - 3875;
- Актюбинская область - 3794;
- Мангистауская область - 3755;
- Кызылординская область - 3476.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения