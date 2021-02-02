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  2 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 169 963 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 539;

- Алматы - 20 460;

- Восточно-Казахстанская область - 19 502;

- Атырауская область - 14 893;

- Карагандинская область - 12 828;

- Павлодарская область - 12 104;

- Северо-Казахстанская область - 10 246;

- Западно-Казахстанская область - 9153;

- Костанайская область - 8933;

- Акмолинская область - 8592;

- Алматинская область - 7240;

- Шымкент - 5389;

- Жамбылская область - 5184;

- Туркестанская область - 3875;

- Актюбинская область - 3794;

- Мангистауская область - 3755;

- Кызылординская область - 3476.

Коронавирус в Казахстане
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