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  2 февраля 2021
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В ГУВД Ташкента началась вакцинация от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Медицинский отдел ГУВД Ташкента приступил к 3-й фазе тестирования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В вакцинации принимает участие личный состав ГУВД столицы, сообщили в ведомстве.

III фазу клинических тестирования рекомбинантной вакцины ZF2001 производcтва китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical проводится Центром передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения.

Отмечается, что одним из первых в тестировании вакцины принял участие первый заместитель начальника ГУВД г. Ташкента полковник Мухиддин Жураев.

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