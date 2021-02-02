Монголы, живущие и работающие за границей, имеют возможность владеть квартирой в своей стране

CentralAsia (MNG) - Одна из проблем, с которыми сталкиваются люди, живущие и работающие за границей, заключается в том, что они не могут позволить себе покупать собственное жилье на родине. Проект 1 Home работает над решением этой проблемы.

Уникальность этого проекта в том, что он позволяет монголам, живущим и работающим за границей, покупать квартиры в своей стране.

«Мы разработали онлайн-платформу www.1home.mn, которая предоставляет единую информацию этим людям, чтобы они могли купить квартиру. С точки зрения финансирования, выбранную квартиру можно приобрести под заказ, за ​​наличный расчет или в кредит. Приложение Sendly позволяет быстро переводить платежи по ипотеке и кредиту. Целью проекта является пакетирование ипотечных кредитов и выпуск для населения ценных бумаг с рыночным и ипотечным покрытием», - сказал руководитель проекта 1Home, Л.Чинбат.

На основе фактических исследований граждан, проживающих и работающих за рубежом, цель этого исследования - изучить общие проблемы, покупательную способность и интересы при покупке в своей стране. Около 70 процентов из них не имеют собственного жилья в стране. Основной причиной нехватки жилья было отсутствие надежных официальных посредников и финансовых агентств.

По неофициальным данным, за рубежом проживает и работает около 197,0 тыс. монголов. Из них 80,1% или 158,0 тыс. приходится на пять стран и регионов: США (40,1 тыс.), Европейский Союз (43,7 тыс.), Южная Корея (50,8 тыс.), Япония (16,3 тыс.) и Австралия (около 7 тыс.).

С другой стороны, по данным агентства недвижимости «Тэнхлэг Зууч», к концу 2020 года в Улан-Баторе реализуются 506 проектов строительства квартир. Из них 379 проектов представляют собой 64 728 квартирных проектов, а 127 проектов — 3 608 проектов частного жилья. Из них 41 407 квартир из 239 проектов и 2 922 частных квартиры из 91 проекта были проданы или заказаны.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения