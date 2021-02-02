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  2 февраля 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса. Всего 78 801

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 1 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 801 (+46).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены :

3 в Джизакской области,
1 в Навоийской области,
2 в Наманганской области,
1 человек в Самаркандской области,
12 в Хорезмской области,
10 в Ташкентской области,
17 человек в Ташкенте.

Всего выздоровели 77 286 (+65) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 894 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 152 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.

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