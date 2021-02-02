На восточное побережье США обрушился сильный снегопад. Фото

- Азия и мир, общество
- 11:13, 02 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - На восточное побережье США обрушился самый сильный снегопад за последние годы. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут оказались во власти снежной стихии.
Снегоуборочная техника очищает дорогу от снега. Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: Reuters / Carlo Allegri
Засыпанный снегом рабочий убирает снег в Манхэттене, Нью-Йорк. Reuters / Andrew Kelly
Люди идут по Национальной аллее возле Капитолия США в Вашингтоне. Reuters / Tom Brenner
Станция такси в Бруклине, Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid
Люди переходят дорогу во время снегопада в Бруклине, штат Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid
Снеговик на Национальной аллее возле памятника Вашингтону. Reuters / Cheriss May
Пешеходная прогулка по Бруклинскому боро в Нью-Йорке. Reuters / Brendan McDermid
Человек управляет снегоуборочной машиной в Бруклине. Reuters / Brendan McDermid
Белый дом, Вашингтон. Reuters / Cheriss May