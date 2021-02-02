На восточное побережье США обрушился сильный снегопад. Фото

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CentralAsia (CA) - На восточное побережье США обрушился самый сильный снегопад за последние годы. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут оказались во власти снежной стихии.

Снегоуборочная техника очищает дорогу от снега. Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: Reuters / Carlo Allegri

Засыпанный снегом рабочий убирает снег в Манхэттене, Нью-Йорк. Reuters / Andrew Kelly

Люди идут по Национальной аллее возле Капитолия США в Вашингтоне. Reuters / Tom Brenner

Станция такси в Бруклине, Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid

Люди переходят дорогу во время снегопада в Бруклине, штат Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid

Снеговик на Национальной аллее возле памятника Вашингтону. Reuters / Cheriss May

Пешеходная прогулка по Бруклинскому боро в Нью-Йорке. Reuters / Brendan McDermid

Человек управляет снегоуборочной машиной в Бруклине. Reuters / Brendan McDermid

Белый дом, Вашингтон. Reuters / Cheriss May