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  2 февраля 2021
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На восточное побережье США обрушился сильный снегопад. Фото
// Reuters

CentralAsia (CA) -  На восточное побережье США обрушился самый сильный снегопад за последние годы. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут оказались во власти снежной стихии.

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Снегоуборочная техника очищает дорогу от снега. Таймс-сквер, Нью-Йорк. Фото: Reuters / Carlo Allegri

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Засыпанный снегом рабочий убирает снег в Манхэттене, Нью-Йорк. Reuters / Andrew Kelly

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Люди идут по Национальной аллее возле Капитолия США в Вашингтоне. Reuters / Tom Brenner

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Станция такси в Бруклине, Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid

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Люди переходят дорогу во время снегопада в Бруклине, штат Нью-Йорк. Reuters / Brendan McDermid

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Снеговик на Национальной аллее возле памятника Вашингтону. Reuters / Cheriss May

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Пешеходная прогулка по Бруклинскому боро в Нью-Йорке. Reuters / Brendan McDermid

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Человек управляет снегоуборочной машиной в Бруклине. Reuters / Brendan McDermid

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Белый дом, Вашингтон. Reuters / Cheriss May

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