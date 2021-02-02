Вакцинация против коронавируса набирает обороты в Европе

CentralAsia (CA) - Прививочная кампания против коронавируса набирает обороты в Европе. Правительства рапортуют о росте числа вакцинированных граждан, несмотря на проблемы с поставками препаратов. В Германии привиты почти 2,5 млн человек.



По словам канцлера Ангелы Меркель, уже к осени кампания может охватить всех граждан.



«Мы заявляем, что к концу третьего квартала, иными словами к концу лета, мы сможем предложить сделать прививку всем людям, каждому гражданину Германии, так что мы сможем сдержать наши обещания», - цитирует Меркель Euronews.



В Великобритании от коронавируса привились уже более 9 млн человек, только за прошедшие выходные вакцину получили свыше 900 тыс. жителей. Чтобы избежать дефицита препаратов, правительство договорилось о производстве в Шотландии 40 млн доз франко-австрийской вакцины Valneva. Всего же Соединенное Королевство рассчитывает получить более 400 млн доз для прививочной кампании.



«Как и прежде, мы инвестировали заранее, очень рискуя, еще не зная точно, все ли получится. С самого начала мы проводим беспроигрышную политику поддержки вакцин. Мы пытаемся ничего не упустить. Если будет получено соответствующее одобрение регулирующих органов, вакцина Valneva, как и многие другие, будет производиться прямо здесь, в Великобритании», - сказал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.



Пока не дошло до массовой вакцинации, европейские страны продлевают и ужесточают карантинные меры. Исключением стала Австрия, где правительство объявило о смягчении ограничений. С 9 февраля там могут возобновить работу некоторые категории магазинов и частных предприятий.



В свою очередь во Франции отказались от смягчения санитарных мер для горнолыжных курортов — подъемники будут закрыты и в феврале, несмотря на протесты представителей бизнеса. Пострадавшим от срыва горнолыжного сезона предприятиям обещают помочь субсидиями.

