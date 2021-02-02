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  2 февраля 2021
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Президент Туркменистана осмотрел новую униформу для силовых структур

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 февраля осмотрел новую униформу для солдат и офицеров — виды парадного обмундирования и камуфляжа для спецподразделений.

Глава государства дал рекомендации по их усовершенствованию, в том числе соответственно климатическим условиям, функциональности и удобству, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава государства отметил, что современное военное обмундирование должно изготавливаться из высококачественного материала и полностью отвечать предъявляемым требованиям, в том числе климатическим условиям.

Президент Туркменистана подчеркнул, что государство будет и впредь уделять внимание вопросам последовательной модернизации материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создания всех условий для службы и быта военнослужащих.

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