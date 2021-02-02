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  2 февраля 2021
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Может ли коронавирус привести к сахарному диабету?

CentralAsia (CA) -  Американские ученые выясняют, может ли коронавирусная инфекция привести к появлению у пациента диабета.

Как пишет The Washington Post, китайские врачи в Ухане фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови у пациентов с COVID-19. В Италии медики также пытались установить связь между вирусом и нарушениями усвоения глюкозы в организме.

Американские специалисты напомнили, что коронавирус поражает легкие, однако данная инфекция все чаще сопровождается образованием тромбов, неврологическими расстройствами, поражением почек и сердца.

По мнению исследователей, к новым осложнениям в ближайшее время добавится и диабет. Ранее в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism сообщали, что у 14,4% госпитализированных с тяжелым течением коронавируса развился диабет.

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