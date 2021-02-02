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  2 февраля 2021
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В вузах Узбекистана изменят длительность учебного года и введут платный семестр

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане изменится длительность учебного года в вузах, которая будет составлять 7,5-8 месяцев. Об этом 1 февраля рассказал начальник главного управления министерства высшего и среднего специального образования Абдували Холиков во время брифинга.

Как отмечается, ранее нагрузка в вузах составляла 38-40 недель обучения, но после перехода на кредитно-модульную систему она снизилась до 36 недель. Продолжительность семестра в новых условиях будет либо 15, либо 18 недель. При семестре в 18 недель последние две недели будут оставлять для изучения неосвоенных предметов и еще одну неделю для выбора предметов и преподавателей студентом.

Также появится третий «летний» семестр. Он будет действовать для тех, кто не сдал сессию вовремя. За пересдачу в это время придется платить.

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