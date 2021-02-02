В Казахстане волк напал на женщину с ребенком

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CentralAsia (KZ) - В Восточно-Казахстанской области волк зашел в деревню и напал на женщину с ребенком. Происшествие случилось поздно вечером 30 января, передает Tengrinews.kz.



Жительница села Маралды Асем Бейсултанова работала во дворе. Женщина загоняла скотину в сарай, матери помогал сын. В это время неожиданно во двор зашел волк и напал на людей.



На крики выбежал хозяин дома. Волк кинулся на мужчину, но у того в руках были вилы. Ими Мухан Бейсултанов и заколол дикое животное.



«Сразу же была вызвана скорая помощь, пострадавших отвезли в районную больницу в Курчум, там им была оказана первая медицинская помощь. У женщины была покусана рука, у парня, который учится в 8-м классе, пострадала нога», - рассказал аким Маралдинского сельского округа Курчумского района Фархат Ожикенов.



По его словам, пострадавшие сейчас находятся под наблюдением врачей, волк уничтожен, захоронен в специальном скотомогильнике, а голова животного отправлена на экспертизу. Сейчас необходимо выяснить, не имело ли животное каких-либо заболеваний.



Отмечается, что появление волков в селе Маралды не редкость. Этот населенный пункт расположен достаточно далеко от других сел, а дома и хозпостройки стоят впритык к горам.



Последний случай был неделю назад. Волк зашел в сарай, но тогда благополучно ушел восвояси. Старожилы вспоминают, что 6-7 лет назад стая диких животных тоже появлялась в селе, но на людей не нападала.



По словам Фархата Ожикенова, отстрел животных в этой местности затруднителен из-за множества гор и ущелий.

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