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  2 февраля 2021
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Турция и Азербайджан проводят военные совместные учения на границе с Арменией

CentralAsia (CA) -  Турция и Азербайджан 1 февраля начали совместные военные учения на востоке Турции, вблизи границы с Арменией.

Учения «Зима-2021», которые должны завершиться 12 февраля, стали очередным признаком углубления связей между двумя тюркоязычными союзными странами после того, как Турция поддержала Азербайджан в шестинедельной войне вокруг Нагорного Карабаха.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что учения призваны обеспечить координацию действий в зимних условиях. В Twitter’e министерство опубликовало видео, где два вертолета в воздухе салютуют турецкому флагу над крепостью в Карсе.

30 января совместный турецко-российский центр по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе начал операции на территории Азербайджана, в результате чего Анкара получила большее влияние на Южном Кавказе.

Соглашение о прекращении огня между конфликтующими сторонами было подписано 9 ноября при посредничестве Москвы. По условиям соглашения Армения уступила Азербайджану контроль над частью территорий самопровозглашенного Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.

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