У суда, где будет слушаться дело Навального, идут массовые задержания. Видео

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CentralAsia (CA) - На подходе к Московскому городскому суду, где будет слушаться дело российского оппозиционера Алексея Навального, начались массовые задержания, пишут СМИ.

Как сообщает «Медиазона», очень много полиции на всех подходах к зданию суда. Больше, чем людей, пришедших поддержать Навального.

Суд будет рассматривать ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

Дело «Ив Роше» — уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.



30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. В своём последующем решении от 9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным.