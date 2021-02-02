В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 3,9 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 597 (9,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 201 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 190 человек.