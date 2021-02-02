В России число жертв коронавируса превысило 74 тысячи

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 539 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 74 и Санкт-Петербурге — 65.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 74 158 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 630 190 человек.