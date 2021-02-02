Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года

CentralAsia (UZ) - Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Законодательной палаты парламента республики Акмаль Саидова.

«В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат (верхняя палата - прим. ТАСС) парламента», - сказал Саидов.

Нижняя палата парламента Узбекистана на прошлой неделе рассмотрела и утвердила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, как ожидалось, а на два месяца раньше. Как пояснялось, это делается для того, чтобы не затягивалось проведение послевыборных политических мероприятий. Согласно законопроекту, также в республике будет упразднен институт окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) кенгаши (советы) народных депутатов, их полномочия перейдут районным (городским) избирательным комиссиям. В соответствии с документом избирательные комиссии не обязаны будут организовывать встречи кандидатов с избирателями. Также с 10 до пяти дней предлагалось сократить срок обжалования решений избирательных комиссий.

Предыдущие выборы главы Узбекистана в связи со смертью первого президента Ислама Каримова были проведены досрочно 4 декабря 2016 года. В них приняли участие кандидаты от четырех существующих в республике политических партий. Победу на них в первом туре с результатом 88,61% одержал Шавкат Мирзиёев, которого выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана. Срок полномочий президента Узбекистана - пять лет.