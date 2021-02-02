Сообщается о почти сотне задержанных у Мосгорсуда

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CentralAsia (CA) - В связи с судом по делу Алексея Навального по замене условного срока на реальный, по данным «ОВД-Инфо», у здания Московского городского суда задержаны уже 99 человек.



На данный момент идет заседание суда.

Суд будет рассматривать ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.



Дело «Ив Роше» — уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.



30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. В своём последующем решении от 9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным.