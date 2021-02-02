Таджикистан перестал поставлять электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан

CentralAsia (TJ) - В настоящее время электроэнергия из Таджикистана поставляется только в Афганистан, а в Узбекистан и Кыргызстан поставка приостановлена, сообщил на встрече с журналистами сегодня глава министерства энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума, передает Азия-Плюс.

«В связи с сокращением стока воды во всех реках страны в прошлом году, со стороны правительства уже летом были введены ограничения на экспорт, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии осенью и зимой населению страны», - заявил министр.

Он также отметил, что если сравнить экспорт 2019 года с 2020 годом, то снижение составляет 48 процентов.

«В настоящее время по линиям электропередачи из Таджикистана в соседние страны идет минимальный ток. Это необходимо для того, чтобы линии передачи оставались подключенными», - отметил он.

Представитель «Барки точик» на пресс-конференции объяснил, что «хотя линии электропередачи в Кыргызстан и Узбекистан подключены по так называемому «тупиковому» методу, электроэнергия не экспортируется ни в Узбекистан, ни в Кыргызстан».

Было отмечено, что в 2020 году Таджикистан выработал, в общей сложности, 19 млрд. 770,5 млн. кВт/ч электроэнергии. На экспорт из этого пошло 1 млрд. 528,4 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму более $56,4 млн.

Выработанной электроэнергии по сравнению с 2019 годом меньше на 905,7 млн. кВт/ч.

В сельских районах Таджикистана, где нет высотных домов, с 5 января был введен лимит на подачу электричества. Света в домах жителей нет с 23:00 до 06:00.

Такое решение было принято в связи с тем, что уровень воды в Нурекском водохранилище составил ниже на 4 м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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