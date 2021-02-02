Эксперт утверждает, что первым человеком, заразившимся ВИЧ, был голодающий солдат Первой мировой войны

CentralAsia (CA) - Профессор Жак Пепин, эпидемиолог из Шербрукского университета в Канаде, десятилетиями пытался выяснить происхождение ВИЧ с тех пор как начал работать терапевтом в Демократической Республике Конго в 1980-х годах. Предыдущие исследования показали, что вирус иммунодефицита обезьян впервые передался от шимпанзе людям в Юго-Восточном Камеруне в начале XX века. Об этом пишет британское издание Daily Mail.



Отмечается, что вирус иммунодефицита обезьян может быть фатальным для шимпанзе точно так же, как ВИЧ для человека. ВИЧ является примером зоонозной передачи, когда патоген может передаваться от одного вида к другому, например, как COVID-19, птичий грипп и коровья оспа.



В первом издании книги «Происхождение СПИДа», опубликованной в 2011 году, доктор Пепин пришел к выводу, что, вероятно, первым ВИЧ заразился охотник в Камеруне в начале XX века, а затем вирус распространился по Леопольдвилю, ныне известному как Киншаса в Конго.



Теперь опубликована пересмотренная версия этой гипотезы - теперь предполагается, что «нулевым пациентом» был не местный охотник, а голодающий солдат времен Первой мировой войны, вынужденный охотиться на шимпанзе в поисках пищи, когда группа солдат застряла в отдаленном лесу около Молунду в Камеруне в 1916 году, пишут авторы.



В эксклюзивном интервью Daily Mail профессор Пепин рассказывает, как колониализм, голод и проституция внесли вклад в продолжающуюся эпидемию СПИДа.



«Во время Первой мировой войны у Германии в Африке было несколько колоний, и союзные войска решили вторгнуться в эти колонии, одной из которых был Камерун. В Камерун вторглись британские, бельгийские и французские солдаты с пяти направлений», - сказал Пепин.



По одному из маршрутов вторжения 1600 солдат покинули Леопольдвиль и отправились вверх по реке Конго и ее притоку, реке Санга, прежде чем пешком добраться до конечного пункта назначения в Камеруне. Этот путь пролегал через отдаленный город Молунду, место, которое, как предполагали предыдущие исследования, было местом самой первой ВИЧ-инфекции, пишет газета.



«Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца. Пока они находились там, главной проблемой были не пули врага, а голод», - рассказывает профессор Пепин. — У солдат вскоре закончилось продовольствие, и они полагались на припасы, отправленные по реке из Браззавиля и Леопольдвиля. Но проблемы с материально-техническим обеспечением привели к массовому голоду и вынудили солдат отправиться в лес и охотиться на всех животных, которых можно было употребить в пищу».



«Моя гипотеза заключается в том, что один из солдат заразился ВИЧ во время охоты в лесу. Он убил шимпанзе, поранился, когда разделывал животное, чтобы нести его назад, и через рану вирус попал в его организм, - говорит Пепин. - В итоге после войны солдат вернулся в Леопольдвиль и, вероятно, запустил самую первую линию передачи вируса в самом Леопольдвиле».



Эксперт считает, что, после того, как вирус попал в человеческую популяцию, поначалу он распространялся медленно, будучи ограниченным тем, что было тогда столицей бельгийской колонии. По его оценкам, этот единственный случай зоонозной передачи в 1916 году привел к заражению около 500 человек в начале 1950-х годов. Распространение ВИЧ в то время было вызвано, прежде всего, повторным использованием грязных игл в больницах, что было результатом нехватки ресурсов и ограниченных возможностей дезинфекции.



В 1960 году Конго сбросило оковы европейского колониализма, что спровоцировало приток беженцев и мигрантов в город. Население Леопольдвиля в начале XX века составляло около 14 тыс. человек, а сейчас в Киншасе проживает 14 млн человек, то есть за столетие оно увеличилось в 1000 раз. Город оказался идеальной средой для распространения ВИЧ из-за неравномерного полового состава - на каждую женщину приходилось 10 мужчин. Это приводило к нищете и повальной проституции, что способствовало распространению вируса, передаваемого половым путем, среди городского населения.



«Ежегодно проститутка принимала до 1500 клиентов. Это было идеально для распространения ВИЧ половым путем среди этих секс-работниц и их клиентов. Именно тогда, в 1960-х годах, передача инфекции половым путем ускорилась», - говорит Пепкин.



Леопольдвиль был неотъемлемой частью глобального распространения ВИЧ, добавляет эксперт, говоря, что к 1960-м годам некоторое количество случаев было зарегистрировано в других частях страны. Технический специалист из Гаити, который приехал в страну после обретения ею независимости, заразился здесь вирусом и в конечном итоге увез его домой, где он затем распространился среди мужчин-геев.



«Не прошло и нескольких лет, как он был еще раз экспортирован - в США, а в США он распространился среди геев и потребителей внутривенных наркотиков. Из США он попал в Западную Европу», - заключил Пепкин.

