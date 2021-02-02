В Туркменистане повторно осудили пятерых Свидетелей Иеговы за отказ служить в армии

CentralAsia (TM) - В серии судебных заседаний 18 и 19 января в Дяневском этрапе Лебапского велаята Туркменистана за отказ проходить срочную службу в армии осудили пятерых парней – членов религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщили "Хроники Туркменистана", ссылаясь на организацию Форум 18.

Все пятеро осужденных – Азаматджан Наркулыев, Максат Джумадурдыев, Артур Янгибаев, Вениамин Генджиев и Ихлосбек Розметов ранее они уже отбыли сроки заключения за это же «преступление». Троим из них по 20 лет, еще двоим -23.

Они были осуждены по статье 219 часть 1 Уголовного кодекса Туркменистана, согласно которой «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет». Все получили максимальные сроки – 2 года.

Таким образом, с учетом осужденного 11 января еще одного 20-летнего Свидетеля Руслана Артыкмурадова, количество осужденных за отказ служить по религиозным убеждениям с начала года достигло шести человек.

Все они сообщили в военкомате о готовности пройти альтернативную гражданскую службу, но в Туркменистане такая не предусмотрена несмотря на многочисленные призывы ООН ее ввести. На данный момент, по информации правозащитников, в Туркменистане отбывают сроки заключения 14 сознательных отказчиков (люди, которые согласно своим убеждениям, не имеют права брать в руки оружие и каким-либо другим образом поддерживать военных, но готовы пройти гражданскую службу). Все они являются членами «Свидетели Иеговы». Девять из них осуждены повторно.