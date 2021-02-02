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  2 февраля 2021
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В Узбекистане не будут ужесточать карантин из-за «британского» штамма, - Минздрав

CentralAsia (UZ) -  Ввод новых карантинных мер после обнаружения «британского штамма» коронавируса на территории Узбекистана не планируется, заявил 2 февраля заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков на брифинге.

По словам Отабекова, служба не видит оснований для ввода карантина. Однако Отабеков отметил, что если начнутся случаи массового заражения новыми штаммами коронавируса, то это может стать основанием для введения карантина.

«Но если мы будет чрезмерно предаваться спокойствию, бросим Узбекистан и начнём путешествовать по зарубежным странам, привозить заболевание в больших объёмах, тогда это может стать основанием для введения ограничений», — сказал он.

Специалист добавил, что в настоящее время не рассматривается закрытие школ, дошкольных образовательных учреждений или вузов. При введении ограничений будет уделяться отдельное внимание уязвимому слою населения, находящемуся в группе риска.

Образовательные учреждения — детские сады, школы и вузы, не будут закрываться и продолжат работать в прежнем режиме. Однако эпидемиологическая ситуация будет внимательно мониториться. Особое внимание будет уделяться группам риска.

Отабеков отметил, что соблюдение санитарно-эпидемиологических норм может предупредить массовые вспышки заболевания и уберечь страну карантинных ограничений.

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