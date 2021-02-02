Илон Маск отправит космических туристов на орбиту

CentralAsia (CA) - Компания Илона Маска SpaceX планирует отправить космических туристов на орбиту до конца года в рамках коммерческой миссии Inspiration4.



Спонсором миссии станет основатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Dragon. Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости.



Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Другие подробности пока не сообщаются.



Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов, которые идут на помощь больным раком детям. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.