В Узбекистане прошло мероприятие в честь 30-летия Независимости Туркменистана

CentralAsia (TM) - Посольство Туркменистана в Узбекистане и Республиканский туркменский культурный центр на днях провели совместное мероприятие «Дружественные отношения Туркменистана и Узбекистана в годы независимости», посвященное 30-летию Независимости Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, преподаватели и студенты местных вузов, журналисты и представители туркменской диаспоры в стране. В ходе мероприятия выступил руководитель Комитета Рустамбек Курбанов. В своем выступлении Р.Курбанов отметил, что сотрудничество между странами основано на культурной общности двух стран и многовековых традициях добрососедства, и поздравил туркменский народ с 30-летней годовщиной Независимости Туркменистана.

Затем Посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Мамедов подчеркнул, что туркмено-узбекские отношения за годы независимости выведены на стратегический уровень, а также значительный вклад глав двух государств в активизации двустороннего взаимодействия между странами.

Также в рамках мероприятия была развёрнута выставка произведений народного творчества Туркменистана, в том числе ковров ручной работы, различных ковровых изделий, национальных украшений, музыкальных инструментов и произведений прикладного искусства. Была организована и демонстрация национальной туркменской кухни.