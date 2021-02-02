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  2 февраля 2021
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Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний «Спутника V»

CentralAsia (CA) -  Один из ведущих мировых медицинских журналов Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», которая выпускается под торговой маркой «Спутник V». Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам, говорится в статье.

Промежуточный анализ данных 3-й фазы испытаний вакцины показал, что введение вакцины на основе аденовирусов человека обеспечивает 91,6-процентную эффективность против COVID-19. Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября 2020 года в 25 больницах Москвы. Всего обе дозы вакцины получили 14 964 участника, а 4902 получили плацебо. Эффективность вакцины рассчитывалась на основе доли участников с ПЦР-подтвержденным COVID-19.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины (в день введения второй дозы) было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо, что эквивалентно эффективности 91,6%.

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