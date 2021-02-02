В Туркменистане жители не могут перевести деньги за рубеж по Western Union

CentralAsia (TM) - Родители туркменских студентов, обучающихся в иностранных ВУЗах, продолжают сталкиваться с трудностями при отправке денег своим детям из-за очередных ограничений в работе системы Western Union.

Банк «Сенагат», который неделю назад сократил месячный лимит для переводов до 50 долларов, теперь отодвигает сроки переводов. Тем временем некоторые студенты, обучающиеся в европейских университетах, смогли получить через Western Union по 200 долларов от своих родных. Об этом сообщил корреспондент Радио Азатлык.

Корреспондент Азатлыка со ссылкой на нескольких жителей Ашхабада сообщает, что через филиал Western Union в «Туркмено-Турецком» банке месячный лимит на отправку денег теперь составляет 50 долларов.

До этого коммерческий банк «Сенагат» в Ашхабаде также сократил месячную сумму денежных переводов через систему Western Union с 200 долларов до 50 долларов.

Ограничения на денежные переводы стали причиной того, что недавно группа родителей пришла в здание Центрального банка в Ашхабаде и потребовала объяснений. Но вовнутрь здания их не пустили, но с ними у дверей встретился мужчина, представившийся сотрудником банка, и объяснил вводимые ограничения тем, что Туркменистан испытывает трудности с валютой.

По данным корреспондента, 20 января в банке «Сенагат» нескольким родителям, пришедшим отправить деньги, сказали, чтобы они вернулись 28 января, так как скопилось очень много переводов от людей, которые занимали очередь до них.

По словам ещё одного жителя столицы, в банке «Сенагат» некоторым родителям, которые до сих пор не смогли отправить 50 долларов за счёт января, сказали, чтобы они снова заглянули в банк в феврале. «А родителям, сумевшим отправить 50 долларов через Western Union в прошлом месяце, объявили, что в следующий раз они смогут отправить деньги только в марте», рассказал собеседник корреспондента Азатлыка.

Несмотря на то, что для большинства туркменистанцев действуют ограничения на денежные переводы, некоторым студентам, обучающимся в европейских странах, всё же удалось получить от своих родных в Туркменистане по 200 долларов, отправленных через Western Union.

По словам ашхабадцев, беседовавших с корреспондентом Азатлыка, их дети, которые учатся в европейских университетах и не могут получить 50 долларов, рассказывают, как некоторые из их однокурсников хвастаются тем, что получили от родителей по 200 долларов.

В связи с экономическим кризисом, продолжающимся в Туркменистане последние несколько лет, ограничения на перевод денег за пределы страны регулярно ужесточаются. Из-за приостановки конвертации валюты в стране действует чёрный рынок. Центральный банк Туркменистана удерживает официальный курс валюты на уровне 3,5 маната за 1 доллар США, а на чёрном рынке его стоимость достигла 32 маната.