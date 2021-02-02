В Таджикистане простились с солдатом, который 7 лет назад стал жертвой дедовщины в армии

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане молодой парень Шахбол Мирзоев, который 7 лет назад добровольно ушел в армию, где его искалечили, умер.

Вчера и сегодня в соцсетях было очень много комментариев, соболезнований и последних "прости" и "прощай" от близких и совсем даже незнакомых парню людей. А всё потому, что его история в свое время очень сильно всколыхнула общество. А еще потому, что это был действительно очень светлый молодой человек.

Три года назад, после серии операций и лечения, врачи осторожно предположили, что скоро пациент встанет на ноги. Однако этого не случилось.

Шахбол Мирзоев окончил юридический факультет Худжандского коммерческого университета. Хотел устроиться на работу в таможню аэропорта. Однако для этого ему нужно было прослужить год в армии. Так, он стал добровольцем. Его отправили служить в учебную часть пограничных войск в районе Рудаки. Прошли шесть месяцев, скоро и дембель.

В марте 2014 года у Шахбола заболел зуб. Он решил обратиться к врачу, в медсанчасть. Дежурный фельдшер, старше по званию, вместо оказания помощи, начал издеваться над ним, потребовал выполнить унижающий достоинство ритуал для молодых солдат. Солдат решил не обращать внимания на издевательства фельдшера и уйти. Но тот схватил его и с силой перебросил через себя на землю.

Шахбол получил перелом ноги, но фельдшер, войдя в раж, продолжал снова и снова поднимать и резко бросать солдата на землю. Таких бросков, как установило следствие, было пятнадцать.

Вдоволь «насладившись» своей силой, фельдшер закрыл Шахбола в медчасти и взял обещание, что тот никому о случившемся не расскажет.

Позже врачи поставили диагноз: перелом пятого позвоночного диска, повреждение спинного мозга, нарушение функции тазобедренных суставов с перекрытием мочевыводящих путей... Шахбол не смог больше ходить...

Дело в суде рассматривалось долго. Через два года после инцидента военная прокуратура города Душанбе приговорила фельдшера к 9 годам лишения свободы, а дежурную медсанчасти, женщину-офицера, которая оставила свой пост в тот день, к полутора годам исправительных работ с конфискацией 15% заработной платы. Но через полтора года срок осужденного фельдшера был сокращён, а дежурная была полностью амнистирована.

Военный суд обязал погранвойска выплатить семье солдата компенсацию за материальный ущерб, это совсем небольшие деньги, которые не могут покрыть даже расходы одной операции. Но и эти деньги не были выплачены семье Шахбола. Чтобы справиться с испытаниями судьбы и вылечить сына, семье пришлось сначала продать всё поголовье скота, а потом и дом.



«Главное, чтобы Шахбол встал на ноги, чтобы мог самостоятельно ходить», - говорили родители. Но этого так и не случилось.

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