В МИДе Узбекистана заявили, что не знают сотрудника, пристававшего к польской журналистке

CentralAsia (UZ) - 2 февраля, в МИД Узбекистана пригласили польскую журналистку Агнешку Пикулицка, которая ранее обвинила сотрудника внешнеполитического ведомства в сексуальных домогательствах. Об этом журналистка сообщила в своем Twitter аккаунте.

«Кто такой Рустам? У меня только что была очень приятная встреча в МИД, где меня заверили, что вопрос моей аккредитации остаётся открытым. Я очень ценю это. В то же время мне сказали, что поведение Рустама невозможно расследовать потому, что… никто не знает, кто это», - написала она.

Журналист напомнила, что встречала Рустама в МИД несколько раз, он также присутствовал на аккредитационной встрече в 2020 году.

«В марте прошлого года он организовал мне интервью с министром труда, и все в министерстве, казалось, его хорошо знают», - подчеркнула Агнешка Пикулицка.

Ранее друг журналистки посоветовал ей проверить профиль Рустама в Telegram.

«Аватар тот же. Затем мы проверили, на кого зарегистрирован номер. Выяснилось, что он принадлежит «Ilhomaka FBI». Поэтому я предположила в МИДе, что, возможно, парня, которого они ищут, зовут Илхом», - отметила она.

Пикулицка надеется, что «поиски таинственного Рустама скоро принесут положительные результаты».

«Я уверена, что Ilhom FBI (или может быть «Rustam SGB») будет найден либо в МИД, либо, может быть, в какой-то другой правительственной структуре. В любом случае, я буду держать вас в курсе», - заключила она.

Напомним, ранее польская журналистка обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах.

Позже председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева высказала свое мнение насчет этого инцидента.

«Случай, произошедший с журналисткой Агнешкой Пикулицки абсолютно неприемлем как в Узбекистане, так и в любой другой стране. Узбекистан придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым формам посягательства на честь и достоинство человека», - сказала она.

Нарбаева подчеркнула, что «Агнешка раскрыла этот факт, проявив себя смелым и неравнодушным человеком». Глава Сената также заявила, что инцидент будет тщательно изучен: будут приняты соответствующие меры, а виновные наказаны.

