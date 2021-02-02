Жертвами торговцев людьми все чаще становятся дети, - ООН

CentralAsia (CA) - За последние 15 лет доля детей среди жертв торговли людьми увеличилась в три раза, а мальчиков – и вовсе в пять раз. Если девочек в основном покупают с целью сексуальной эксплуатации, то мальчиков чаще используют для принудительного труда. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), который выпускают раз в два года.

В целом в 2018 году в 148 странах мира были выявлены 50 тысяч жертв торговли людьми. Однако, как указывают авторы доклада, реальное число пострадавших может быть гораздо больше. Исследование подтвердило: в сети преступников, как правило, попадают представители самых уязвимых групп населения, в том числе мигранты и безработные. На фоне пандемии COVID-19 положение этих людей только ухудшилось.

«Миллионы женщин, детей и мужчин по всему миру не работают, не учатся и не имеют доступа к социальной помощи. В подобной ситуации они еще больше рискуют попасть в руки торговцев людьми», – заявила Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали, представляя доклад. Она призвала международное сообщество принять меры, чтобы защитить уязвимые группы населения планеты от последствий пандемии.

По словам Вали, глобальный доклад вкупе с технической поддержкой, которую предлагают эксперты УНП ООН, поможет правительствам мира разработать более эффективные меры по противодействию торговле людьми, борьбе с безнаказанностью и поддержке пострадавших.

Основную часть жертв торговцев людьми – 70 процентов – по-прежнему составляют женщины, при этом около 20-ти процентов из них - несовершеннолетние. Еще 20 процентов пострадавших – это взрослые мужчины, остальные – мальчики.

За последние 15 лет число выявляемых жертв контрабандистов значительно возросло, изменился и их демографический состав – доля детей выросла с 10 процентов до 30, в два раза увеличилась доля взрослых мужчин.

Половину всех жертв покупают с целью сексуальной эксплуатации, 38 процентов – для принудительного труда, шесть процентов заставляют заниматься преступной деятельностью и около одного процента – попрошайничеством. Менее одного процента используют для торговли органами, принудительных браков и других целей.

Особенно часто рабский труд используют в отдаленных населенных пунктах в сельском хозяйстве, строительстве, рыболовстве, горнодобывающей промышленности и для работы по дому.

Эксперты ООН составили и «портрет» торговца людьми: это в подавляющем большинстве случаев мужчины, как правило – члены организованной преступной группы. Однако встречаются и «одиночки» или участники местных преступных организаций. Они рассматривают своих жертв как товар и не задумываются об их правах и достоинстве. Продажная цена варьируется от десятков до десятков тысяч долларов – самые большие суммы зарабатывают представители организованной преступности.

В своей деятельности торговцы людьми широко используют новые технологии – от поиска потенциальных жертв до их эксплуатации. Детей часто вербуют в социальных сетях, напрашиваясь на дружбу. Эксперты ООН выявили две стратегии: «охота», когда торговец людьми настойчиво преследует жертву в социальной сети, и «рыбалка», когда преступник расставляет сети, публикуя объявление о работе и поджидая, когда потенциальная жертва откликнется. Интернет также позволяет «транслировать» в режиме реального времени сам процесс эксплуатации человека, привлекая одновременно множество «клиентов» по всему миру.

Опираясь на данные из 148 стран, авторы доклада выделили 534 различных маршрута глобальной торговли людьми. Чаще всего жертв не увозят далеко от дома – например, девочек, завербованных в пригороде, эксплуатируют в ближайших барах и мотелях.

При работе над докладом специалисты ООН использовали официальные данные, предоставленные 148 странами мира. Авторы документа также проанализировали 489 судебных дел из 71 страны.