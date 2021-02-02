В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналистке

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана прокомментировали заявление польской журналистки Агнешки Пикулицка, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны сотрудника внешнеполитического ведомства.

Ранее урналистка Агнешка Пикулицка в соцсетях пожаловалась на приставания сотрудника МИД Узбекистана. По ее словам, сотрудник МИДа домогался ее и оказывал давление, пытаясь заставить написать положительные статьи, в обмен на аккредитацию в республике.

Как сообщили в пресс-службе МИД, сегодня, 2 февраля, состоялась встреча пресс-секретаря МИД А.Ходжиметова с Агниешкой Пикулицка-Вильчевской, ранее аккредитованной при МИД в качестве корреспондента телеканала «Аль-Джазира».

В ходе встречи были выяснены дополнительные обстоятельства, связанные с ее аккредитацией и имевшим место инцидентом.

Иностранной журналистке выражены извинения за произошедшее.

Упоминавшийся ранее зарубежным корреспондентом сотрудник Министерства уволен из системы МИД.

Процесс оформления журналистской аккредитации А.Пикулицка-Вильчевской завершится 3 февраля 2021 года.

Имя и фамилия уволенного сотрудника МИДа не упоминается. Ранее сообщалось, что в МИД Узбекистана заявили, что не знают сотрудника по имени "Рустам", о котором сообщала польская журналистка.