Узбекский певец Джасур Умиров получил 5 лет тюрьмы за изнасилование

CentralAsia (UZ) - 2 февраля в Узбекистане суд вынес приговор певцу Жасуру Умирову и двум его соучастникам.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда, Умиров признан виновным по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса и приговорен к лишению свободы на 5 лет.

Двое его сообщников, А.З. и Ш.К., признаны судом виновными по части 1 статьи 238 (лжесвидетельство) и части 2 статьи 241 (несообщение о преступлении или его укрывательство) Уголовного кодекса. Согласно статье 59 (назначение наказания за совершение нескольких преступлений) Уголовного кодекса, они получили срок в 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что 16-летняя ученица первого курса лицея из Самаркандской области обвинила певца в изнасиловании в сентябре. Она рассказала, что в июне Жасур Умиров, которого с девушкой познакомила ее подруга, пригласил ее к себе домой, напоил и вступил в половой контакт. Певец отрицал это, заявив, что виновными в изнасиловании девушки могут быть его друзья, тоже находившиеся в это время в доме. Он добавил, что отец девушки шантажировал его, вынуждая компенсировать изнасилование покупкой дома.