МИД Германии призвал освободить Навального

// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) - Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить оппозиционера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный.



«Приговор против Алексея Навального — это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», - приводит слова Мааса РИА Новости.



Симоновский суд Москвы сегодня отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.