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  3 февраля 2021
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МИД Германии призвал освободить Навального
// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) -  Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал российские власти отпустить оппозиционера Алексея Навального, которому суд во вторник заменил условный срок заключения на реальный.

«Приговор против Алексея Навального — это жесткий удар по четко прописанным охраняемым законом правам и принципу правового государства в России. Европейский суд по правам человека еще в 2017 году раскритиковал этот процесс как произвольный. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», - приводит слова Мааса РИА Новости.

Симоновский суд Москвы сегодня отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

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