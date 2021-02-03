На Манежную площадь в Москве стянули силовиков из-за возможного протеста сторонников Навального. Видео, фото

// РИА Новости

CentralAsia (CA) - Штаб российского оппозиционера Алексея Навального объявил об акции протеста на Манежной площади в Москве.



Протест связан с решением суда, которое заменило срок Навального с условного на реальный — три с половиной года лишения свободы в колонии по делу «Ив Роше».



СМИ сообщают, что рядом с Манежной площадью дежурит ОМОН, полиция, выставлены ограждения.