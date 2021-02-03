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  3 февраля 2021
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На Манежную площадь в Москве стянули силовиков из-за возможного протеста сторонников Навального. Видео, фото
// РИА Новости
Предыстория: Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения

CentralAsia (CA) -  Штаб российского оппозиционера Алексея Навального объявил об акции протеста на Манежной площади в Москве.

Протест связан с решением суда, которое заменило срок Навального с условного на реальный — три с половиной года лишения свободы в колонии по делу «Ив Роше».

СМИ сообщают, что рядом с Манежной площадью дежурит ОМОН, полиция, выставлены ограждения.

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