В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины
- Азия и мир, общество
- 23:57, 02 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа".
Подозреваемые, начиная с сентября прошлого года, заполняли шприцы обычным физраствором, и продавали его под видом вакцины по высокой цене.
Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.
Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к крупному китайскому производителю вакцин, сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж.