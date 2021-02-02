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  3 февраля 2021
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В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

CentralAsia (CA) -  Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа".

Подозреваемые, начиная с сентября прошлого года, заполняли шприцы обычным физраствором, и продавали его под видом вакцины по высокой цене.

Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к крупному китайскому производителю вакцин, сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж.

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