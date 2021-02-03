Премьер Китая поздравил нового премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Китая Ли Кэцян в понедельник поздравил Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай со вступлением в должность премьер-министра Монголии.

В своем поздравительном послании Ли Кэцян сказал, что Китай и Монголия — дружественные соседи, соединенные горами и реками, и двусторонние отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По словам Ли Кэцян, с начала пандемии COVID-19 два народа помогали и поддерживали друг друга и достигли положительных результатов в совместной борьбе с вирусом, открыв новую главу в их традиционной дружбе.

В новых обстоятельствах китайско-монгольские отношения сталкиваются с новыми возможностями развития, сказал он, добавив, что Китай готов работать с Монголией, чтобы поднять всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и Монголии на более высокий уровень.

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