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  3 февраля 2021
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Монголия окажет полную поддержку в реализации жилищной политики, заявил премьер-министр

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии окажет всю возможную поддержку в реализации политики по обеспечению граждан жильем, заявил во вторник премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Об этом Оюун-Эрдэнэ выступил во время встречи с представителями государственных и частных организаций, работающих в строительном секторе.

«Чтобы создать в стране процветающий средний класс, мы должны прежде всего обеспечить наших граждан жильем, а также качественным и доступным образованием и здравоохранением. Вот почему правительство будет оказывать всю возможную поддержку в реализации своей жилищной политики, ориентированной на простых граждан. особенно молодежь», - сказал Оюун-Эрдэнэ.

На первом этапе правительство планировало реализовать три проекта жилых комплексов для молодежи в столице страны Улан-Баторе и других регионах. По словам Оюун-Эрдэнэ, в ближайшее время для реализации этих проектов будет сформирована рабочая группа во главе с главным секретарем кабинета министров Нямдорж Цэнд.

Жилье — одна из самых острых проблем в Монголии, особенно в столице, где проживает более половины 3,3-миллионного населения страны.

Более половины населения столицы проживает в городских юрточных районах, где нет водопровода, центрального отопления и канализации.

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