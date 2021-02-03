Э.Энхмаа завоевала золото на первом виртуальном чемпионате Азии по стрельбе

CentralAsia (MNG) - Первый виртуальный чемпионат Азии по стрельбе начался 28 января 2021 года в Олимпийском стрелковом комплексе шейха Сабаха аль-Ахмада, организатором которого является Федерация стрельбы Кувейта. Турнир прошел под патронажем президента Азиатской стрелковой конфедерации шейха Салмана Сабаха аль-Салема аль-Хмуда аль-Сабаха в стрельбе по тарелочкам, трапу, 10-метровому пневматическому пистолету и винтовке, в нем приняли участие 22 страны.

Монгольский стрелок Э.Энхмаа завоевала золотую медаль на первом виртуальном чемпионате Азии по стрельбе имени президента Азиатской конфедерации стрельбы шейха Салмана Сабаха аль-Салема аль-Хмуда аль-Сабаха.

Члены национальной сборной по стрельбе, которые обеспечивают свою подготовку к Олимпиаде в Техническом спортивном центре в изоляции, соревновались в чемпионате, организованном Федерацией стрельбы Кувейта. Также судьями работали международные тренеры Ж.Ганхуяг и Д.Сонинбилэг.

Кроме того, О.Есугэн заняла 15-е место в соревнованиях по пневматической винтовке среди женщин и 4-е место Н.Баяраа в соревнованиях по пневматической винтовке среди мужчин.

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