[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Э.Энхмаа завоевала золото на первом виртуальном чемпионате Азии по стрельбе

CentralAsia (MNG) -  Первый виртуальный чемпионат Азии по стрельбе начался 28 января 2021 года в Олимпийском стрелковом комплексе шейха Сабаха аль-Ахмада, организатором которого является Федерация стрельбы Кувейта. Турнир прошел под патронажем президента Азиатской стрелковой конфедерации шейха Салмана Сабаха аль-Салема аль-Хмуда аль-Сабаха в стрельбе по тарелочкам, трапу, 10-метровому пневматическому пистолету и винтовке, в нем приняли участие 22 страны.

Монгольский стрелок Э.Энхмаа завоевала золотую медаль на первом виртуальном чемпионате Азии по стрельбе имени президента Азиатской конфедерации стрельбы шейха Салмана Сабаха аль-Салема аль-Хмуда аль-Сабаха.

Члены национальной сборной по стрельбе, которые обеспечивают свою подготовку к Олимпиаде в Техническом спортивном центре в изоляции, соревновались в чемпионате, организованном Федерацией стрельбы Кувейта. Также судьями работали международные тренеры Ж.Ганхуяг и Д.Сонинбилэг.

Кроме того, О.Есугэн заняла 15-е место в соревнованиях по пневматической винтовке среди женщин и 4-е место Н.Баяраа в соревнованиях по пневматической винтовке среди мужчин.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Эксперт утверждает, что первым человеком, заразившимся ВИЧ, был голодающий солдат Первой мировой войны
  • Почему шерсть монгольского яка занимает наши дома и гардеробы
  • В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналистке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com