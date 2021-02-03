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  3 февраля 2021
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В Монголии стартовала программа «Harvard ManageMentor»

CentralAsia (MNG) -  Программа «Harvard ManageMentor», которая позволяет участникам изучать лучшую программу, разработанную профессорами Гарвардской школы бизнеса, на монгольском языке и продвигать свою деловую карьеру, стартовала 1 февраля.

Около 90 участников принимают участие в этой практической программе, и они будут изучать 41 тему в течение более 4 месяцев под руководством профессиональных инструкторов. Успешно завершив программу, участники получат аналитические навыки, а также углубят свои знания о современных технологиях, а также познакомятся с бизнес-тенденциями, новыми бизнес-моделями и менеджментом в международной торговле, инвестициях, технологиях и человеческих ресурсах.

Программа будет продолжена. В дополнение к программе Harvard ManageMentor, программа смешанного лидерства высшего исполнительного руководства будет в большей степени ориентирована на управление и тематически сфокусирована на вопросах бизнеса. Вы можете пройти последний курс в Гарвардской школе бизнеса и получить сертификат. Примеры включают переход бизнес-модели, переход к цифровым технологиям, стратегию, управление семейным бизнесом, инновации, сельскохозяйственный бизнес и управление активами.

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