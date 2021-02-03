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  3 февраля 2021
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Виртуальная ярмарка путешествий по Монголии: как путешествовать с небольшим бюджетом?

CentralAsia (MNG) -  Виртуальная ярмарка путешествий под названием «Хямд амар»-«Отдыхаете недорого» проходит с 27 января по 31 марта. Мероприятие организовано совместно Министерством окружающей среды и туризма, Департаментом туризма Улан-Батора, Монгольской туристической ассоциацией, неправительственной организацией «Монгольская ассоциация отелей» и ООО «iHotel».

Министерство окружающей среды поставило цель поддержать туроператоров, туристические лагеря, курорты и отели в сфере туризма в условиях кризиса COVID-19. Виртуальная ярмарка путешествий направлена на развитие индустрии внутреннего туризма и предоставление скидок и специальных предложений для клиентов.

На выставке более 80 туристических компаний, включая отели, курорты и туристические лагеря, расположенные в Улан-Баторе и сельских районах, впервые предлагают свои услуги со скидкой до 50 процентов и позволяют клиентам заранее планировать свое путешествие по сниженным ценам.

Кроме того, онлайн-мероприятие позволяет посетителям узнать больше о столице Улан-Батор, 21 провинции, местных туристических продуктах и услугах, а также о широком спектре природных, исторических и культурных достопримечательностей.



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