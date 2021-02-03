В России сторонники Навального устроили акцию протеста после решения суда. Фото

// Reuters

CentralAsia (CA) - После того, как суд отправил российского оппозиционера Алексея Навального в колонию, в центр Москвы вышли несколько сотен человек, которые провели акцию протеста. Полиция задержала многих протестующих.

После оглашения решения штаб Навального объявил об акции протеста на Манежной площади в Москве. Еще до начала акции на площади дежурили силовики, были выставлены ограждения.

В Санкт-Петербурге дворцовую площадь заранее перегородили спецтехникой.

После начала акции полиция быстро начала задержания. Демонстранты при этом пытались уйти от сотрудников правоохранительных органов.

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Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения по делу «Ив Роше». Судья заменила условный срок на реальный. При этом Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела — это примерно 10 месяцев.