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  3 февраля 2021
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В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 27 человек

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 897 ПЦР тестов, и у 27 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровел 21 человек. Таким образом, всего в Монголии 1392 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1859 случаев коронавируса. Из 454 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 77 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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