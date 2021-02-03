На утро 3 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1228 человек. Всего — 190 359

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 235;
- Акмолинская область - 170;
- город Нур-Султан - 130;
- город Алматы - 113;
- Атырауская область - 89;
- Западно-Казахстанская область - 85;
- Костанайская область - 84;
- Восточно-Казахстанская область - 81;
- Северо-Казахстанская область - 76;
- Карагандинская область - 63;
- Алматинская область - 53;
- Жамбылская область - 15;
- город Шымкент - 13;
- Мангистауская область - 9;
- Актюбинская область - 5;
- Туркестанская область - 4;
- Кызылординская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 190 359 случаев коронавируса. .