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  3 февраля 2021
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На утро 3 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1228 человек. Всего — 190 359

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 235;

- Акмолинская область - 170;

- город Нур-Султан - 130;

- город Алматы - 113;

- Атырауская область - 89;

- Западно-Казахстанская область - 85;

- Костанайская область - 84;

- Восточно-Казахстанская область - 81;

- Северо-Казахстанская область - 76;

- Карагандинская область - 63;

- Алматинская область - 53;

- Жамбылская область - 15;

- город Шымкент - 13;

- Мангистауская область - 9;

- Актюбинская область - 5;

- Туркестанская область - 4;

- Кызылординская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 190 359 случаев коронавируса. .

Коронавирус в Казахстане
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