[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Первый в мире агент виртуальной недвижимости появился в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Коронавирусная инфекция произвела революцию в мире в целом, благодаря новым подходам, новым графикам и новым навыкам для работы в новых условиях.

Агенты по недвижимости продают квартиры в Монголии от Австралии до США только с помощью ноутбука.

Первый в мире виртуальный агент по недвижимости появился в Монголии.

Знакомьтесь, это АМАРА. Она получила официальный сертификат агента в качестве агента брокерской конторы RE / MAX NOMAD, одного из самых молодых офисов в регионе RE / MAX MONGOLIA.


1

На фото слева монгольская топ-модель, владелец брокера RE / MAX Nomad Э.Сэлэнгэ, первый в мире агент по виртуальной недвижимости, виртуальная модель Амара и владелец RE / MAX Mongolia Region Б.Бужинлхам.

Еще одно дополнение к ней — виртуальный агент, который создал совершенно новый имидж в мировой индустрии недвижимости.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • На восточное побережье США обрушился сильный снегопад. Фото
  • Мировой рекорд по высокому атмосферному давлению мог быть установлен в Монголии, где царит жестокий холод
  • Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com