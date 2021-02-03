Первый в мире агент виртуальной недвижимости появился в Монголии

CentralAsia (MNG) - Коронавирусная инфекция произвела революцию в мире в целом, благодаря новым подходам, новым графикам и новым навыкам для работы в новых условиях.

Агенты по недвижимости продают квартиры в Монголии от Австралии до США только с помощью ноутбука.

Первый в мире виртуальный агент по недвижимости появился в Монголии.

Знакомьтесь, это АМАРА. Она получила официальный сертификат агента в качестве агента брокерской конторы RE / MAX NOMAD, одного из самых молодых офисов в регионе RE / MAX MONGOLIA.





На фото слева монгольская топ-модель, владелец брокера RE / MAX Nomad Э.Сэлэнгэ, первый в мире агент по виртуальной недвижимости, виртуальная модель Амара и владелец RE / MAX Mongolia Region Б.Бужинлхам.

Еще одно дополнение к ней — виртуальный агент, который создал совершенно новый имидж в мировой индустрии недвижимости.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения