Джефф Безос покидает пост исполнительного директора Amazon

CentralAsia (CA) - Исполнительный директор Amazon Джефф Безос покидает свой пост в компании, основанной им в гараже 30 лет назад. Этот шаг, по его словам, даст ему время и силы, чтобы заняться другими начинаниями.



Безос, самый богатый человек на земле, уступит бразды правления Энди Джасси, который руководит в компании отделом облачных вычислений (cloud computing).



Как сообщает ВВС, смена произойдет во второй половине 2021 года. «Я никогда не был столь преисполнен сил, и об уходе на покой не может быть и речи», - заявил 57-летний предприниматель.



Безос основал Amazon в 1994 году как книжный онлайн-магазин. Сегодня на фирму работают 1 млн 300 тыс. человек во всем мире, а в прошлом году на волне пандемии, когда многие люди переключились на покупки в интернете, дела компании резко пошли в гору.



В 2020 году продажи на Amazon перевалили за 386 млрд долларов, что на 38% больше, чем годом ранее, а доходы почти удвоились, превысив 21 млрд долларов.



За то время, что Безос возглавлял Amazon, он успел пережить громкий развод, стал мишенью для активистов по борьбе с разного рода неравенствами и увлекся новыми идеями - от освоения космоса до издательского дела.