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  3 февраля 2021
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Правительство Монголии запустит вторую волну электронного перехода и интегрирует 513 услуг в E-Mongolia

CentralAsia (MNG) -  Сегодня проходит заседание правительства Монголии. В начале встречи премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал, что переход к электронному правительству или устранение правительственной бюрократии активизирует работу приложения E-Mongolia.

«Кризис во время пандемии принес как проблемы, так и возможности. Возможности изменили развитие электронного правительства. Мы не можем опаздывать. Правительству необходимо завершить вторую волну электронного перехода в течение первых 100 дней.

В настоящее время в E-Mongolia интегрированы 182 услуги, которые будут расширены до 513. В будущем все складные, неприятные и бюрократические услуги должны быть подключены к электронной Монголии E-Mongolia», - сказал он.

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