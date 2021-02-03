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  3 февраля 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 171 099 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 617;

- Алматы - 20 565;

- Восточно-Казахстанская область - 19 529;

- Атырауская область - 15 014;

- Карагандинская область - 12 889;

- Павлодарская область - 12 423;

- Северо-Казахстанская область - 10 310;

- Западно-Казахстанская область - 9198;

- Костанайская область - 8963;

- Акмолинская область - 8694;

- Алматинская область - 7372;

- Шымкент - 5391;

- Жамбылская область - 5208;

- Туркестанская область - 3881;

- Актюбинская область - 3805;

- Мангистауская область - 3761;

- Кызылординская область - 3479.

Коронавирус в Казахстане
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