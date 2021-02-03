В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 171 099 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 617;
- Алматы - 20 565;
- Восточно-Казахстанская область - 19 529;
- Атырауская область - 15 014;
- Карагандинская область - 12 889;
- Павлодарская область - 12 423;
- Северо-Казахстанская область - 10 310;
- Западно-Казахстанская область - 9198;
- Костанайская область - 8963;
- Акмолинская область - 8694;
- Алматинская область - 7372;
- Шымкент - 5391;
- Жамбылская область - 5208;
- Туркестанская область - 3881;
- Актюбинская область - 3805;
- Мангистауская область - 3761;
- Кызылординская область - 3479.
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