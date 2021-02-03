Таджикистан увеличит закупки газа в Узбекистане

- Таджикистан, общество
- 10:07, 03 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - 250 млн кубометров природного газа намерен купить Таджикистан в Узбекистана в 2021 году, заявил заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимов, сообщает 2 февраля агентство Авеста.
"Соглашение о поставке 250 миллионов кубометров природного газа было подписано между "Таджиктрансгазом" и "Узтрансгазом", - сказал он журналистам.
Отмечается также, что что на 11% больше, чем в прошлом году.
В 2020 году Таджикистан нарастил импорт газа из Узбекистана на 40% и закупил 225 млн кубометров газа. Многие предприятия на севере страны получили газ впервые за 10 лет.
На сегодняшний день газ в Таджикистане получают около 20 предприятий. Среди них Таджикская алюминиевая компания Талко и Душанбинская ТЭЦ-1.
В 2012 году узбекская сторона приостановила подачу газа в соседнюю республику. Однако в сентябре 2018-го поставки в Таджикистан восстановились.