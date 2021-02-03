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  3 февраля 2021
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Япония продлила режим ЧС из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в связи с ситуацией с COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.

Эти меры коснутся префектур Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока. В то же время в префектуре Тотиги, расположенной к северу от столицы, режим ЧС будет снят с 7 февраля, поскольку эпидемиологическая ситуация там значительно улучшилась.

По условиям ЧС населению рекомендуется без важной на то причины не покидать дом, рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу. Отмечается, что нынешний режим ЧС мягче, чем тот, который действовал весной 2020 года, когда власти закрывали школы и приостанавливали работу части коммерческих заведений.

Между тем, министр по борьбе с COVID-19 Ясутоси Нисимура заявил, что в случае заметного улучшения ситуации режим ЧС может отменяться ранее 7 марта.

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